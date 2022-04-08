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Акторка фільму "Список Шиндлера" стала волонтеркою і допомагає українським біженцям у Польщі

Днями Олівія Дабровскі повідомила, що започаткувала благодійну акцію #HopeForUkraine".

Акторка фільму "Список Шиндлера" стала волонтеркою і допомагає українським біженцям у Польщі
Фото: Instagram/oliwia.dabrowska

Акторка Олівія Дабровскі, яка зіграла дівчинку у червоному пальті в кінострічці "Список Шиндлера", координує в Польщі допомогу українським біженцям.

У своєму Instagram Дабровскі розповідає, як охочі можуть допомогти українцям, котрі через війну з Росією вимушені покинути свою державу. 

Акторка каже: важлива будь-яка допомога, та найважливіша - це гроші. "Нам потрібно платити за паливо, їжу, будинки для біженців, косметику, речі для дітей тощо", - пояснює Дабровскі.

Днями вона повідомила, що започаткувала благодійну акцію #HopeForUkraine", тому що найбільше нам зараз потрібна надія".

"Це не єдине моє досягнення, а співпраця та спільні зусилля групи людей, частиною яких я є – хоча я координую деякі дії, я просто гвинтик у машині, і мені приємно, що нас так багато!", - наголосила Дабровскі.

Нагадаємо, благодійний фонд американського бенду Metallica "All Within My Hands Foundation" пожертвував 500 000 доларів на допомогу вимушено переміщеним українцям. 

На початку березня британський рок-музикант Стінг виконав пісню на підтримку України, яка бореться з російськими окупантами. Згодом він наголосив, що більше не співатиме для російських олігархів.

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