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Греція хоче допомогти у відновленні Одеси після війни з Росією

"Навіть за димом сьогоднішніх бомб ясно, що Одесу чекає світле майбутнє".

Греція хоче допомогти у відновленні Одеси після війни з Росією
Фото: twitter.com/NikosDendias

Греція має намір долучитися до відновлення Одеси після закінчення війни з Росією.

Про таке заявив очільник Міністерства закордонних справ Греції Нікос Дендіас, йдеться на сайті зовнішньополітичного відомства країни.

“…навіть за димом сьогоднішніх бомб ясно, що Одесу чекає світле майбутнє. Єдине, що я можу сказати зараз у ці важкі часи, це те, що ми будемо частиною цього майбутнього, допомагаючи вам реконструювати це місто і робити його ще красивішим, ще кращим”, – сказав він.

Дендіас зазначив, що відвідав будівлю “Філікі Етерії” і знайшов її такою, якою залишив у липні.

“Дозвольте мені на останок сказати, що я був дуже зворушений. Я відвідав будівлю “Філікі Етерії”, – товариства друзів, де почалася грецька революція, і знайшов її такою, якою я залишив її в липні. Усі речі, що зберігаються в підвалі, охоронються. Тож дуже дякую. Ми дуже цінуємо те, що ви захищали нашу спільну спадщину. Я можу лише сподіватися на краще для вас у ці важкі часи”, – додав він.

Нагадаємо, голова МЗС Греції прибув до Одеси 3 квітня, де він зустрівся з очільником міста Геннадієм Трухановим.Стало відомо про намір відновити роботу Генерального консульства Греції в Одесі.

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