У Маріуполі загинув документаліст із Литви Мантас Кведаравічус, – його колеги

Офіційних підтверджень журналісти поки не отримали.

У Маріуполі загинув документаліст із Литви Мантас Кведаравічус, який фільмував облогу міста. Про це пише Reuters із посиланням на заяви його колег.

Кведаравічус був учасником заснованого в РФ міжнародного фестивалю авторського документального кіно "Артдокфест". Про його загибель повідомив засновник цього фестивалю, росіянин Віталій Манський.

Reuters зазначає, що наразі не змогло верифікувати дані про смерть документаліста. Литовська суспільна телекомпанія LRT також повідомила про смерть Кведаравічуса з приміткою, що офіційно це не підтверджено.

Однією з найвідоміших його робіт є "Маріуполіс", премʼєра якого відбулася 2016 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

"Спочивай з миром, любий талановитий Мантасе. Жахлива втрата для литовської кіноспільноти та світу. Наші серця розбиті", – написала у Facebook режисерка-документалістка та продюсерка Гієре Зіцкіте.

Крім "Маріуполіса", Кведаравічус зняв стрічки "Барзак" та "Парфенон".

На сайті IMDb зазначається, що Мантас Кведаравічус – кінорежисер і науковець, має ступінь доктора із соціальної антропології, здобутий у Кембриджському університеті.