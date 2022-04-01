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У Чернівцях музиканти зіграли концерт у бомбосховищі

У перервах між творами вимушені переселенці, які знайшли прихисток на Буковині, ділилися своїми історіями.

У Чернівцях музиканти зіграли концерт у бомбосховищі
Фото: скрин відео

Увечері 31 березня музиканти Чернівецької обласної філармонії разом із колегами з інших міст, які на Буковині найшли прихисток від війни, дали "Концерт для всього світу". Його зіграли у бомбосховищі.

У перервах між творами українських композиторів, які мало відомі в Європі, вимушені переселенці ділилися своїми історіями.

Під час концерту, який транслювався онлайн і доступний для перегляду, збирали пожертви на потреби переселенців та української армії.

Нагадаємо, 27 березня, у Міжнародний день театру, Франківський драмтеатр відновив вистави на головній сцені. Актори зіграли "Енеїду" і присвятили свій виступ допомозі Збройним силам України, кожен глядач зміг зробити свій внесок у перемогу України проти російських загарбників. Від початку війни актори з Івано-Франківська зіграли 8 вистав у бомбосховищі.

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