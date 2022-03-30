На концерті виступила українська співачка Джамала з піснею "1944".

Британські попзірки ввечері 29 березня виступили з концертом у Бірмінгемі. Благодійне шоу за участю Еда Ширана, Каміли Кабелло, Ніла Роджерса та Емелі Санде зібрало 12,2 млн фунтів ($16 млн) для України.

THE CROWD WHEN HE SAID CAMILA CABELLO #ConcertForUkraine pic.twitter.com/Cgr40s6Nip — hena loves dani (@shxmIess) March 29, 2022

Камилла пела Fix You на благотворительном концерте для Украины и я в слёзы #CamilaCabello #ConcertForUkraine pic.twitter.com/fZuhPLowbQ — louhomies♡🍑🇺🇦 (@error_world91) March 29, 2022

Snow Patrol, Беккі Хілл, Грегорі Портер, Палома Фейт, Том Оделл та The Manic Street Preachers також виступили у двогодинному шоу.

"Дякуємо, що прийшли. Це така важлива справа, і для мене велика честь бути тут", – сказав Ед Ширан, звертаючись до багатотисячної аудиторії.

Концерт транслювали канали ITV, STV, ITV Hub та STV Player. В Україні концерт можна було переглянути на телеканалах М1 і М2.

Фото: twitter.com

Окрім того, на концерті виступила українська співачка Джамала з піснею "1944".

"Те, що зробили вчора британці у Бірмінгемі – дійсно велика справа. Зібрати таку кількість зірок, понад 10 000 гостей у залі, сотні тисяч глядачів в онлайні і як результат – понад 11 млн фунтів (435 млн гривень) на підтримку українців", – прокоментувала Джамала акцію британських зірок.