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У Бірмінгемі британські попзірки дали концерт і зібрали $16 млн для України

На концерті виступила українська співачка Джамала з піснею "1944".

У Бірмінгемі британські попзірки дали концерт і зібрали $16 млн для України
Фото: twitter.com

Британські попзірки ввечері 29 березня виступили з концертом у Бірмінгемі. Благодійне шоу за участю Еда Ширана, Каміли Кабелло, Ніла Роджерса та Емелі Санде зібрало 12,2 млн фунтів ($16 млн) для України.

Snow Patrol, Беккі Хілл, Грегорі Портер, Палома Фейт, Том Оделл та The Manic Street Preachers також виступили у двогодинному шоу.

"Дякуємо, що прийшли. Це така важлива справа, і для мене велика честь бути тут", – сказав Ед Ширан, звертаючись до багатотисячної аудиторії.

Концерт транслювали канали ITV, STV, ITV Hub та STV Player. В Україні концерт можна було переглянути на телеканалах М1 і М2.

Фото: twitter.com

Окрім того, на концерті виступила українська співачка Джамала з піснею "1944".

"Те, що зробили вчора британці у Бірмінгемі – дійсно велика справа. Зібрати таку кількість зірок, понад 10 000 гостей у залі, сотні тисяч глядачів в онлайні і як результат – понад 11 млн фунтів (435 млн гривень) на підтримку українців", – прокоментувала Джамала акцію британських зірок.

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