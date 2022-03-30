Три танкісти зґвалтували 16-річну дівчинку, а інші “захріначили” алабая, – перехоплені СБУ розмови окупантів

У розпорядженні СБУ опинилися нові перехоплення телефонних розмов окупантів, з яких стало відомо, що окупанти почали ґвалтувати неповнолітніх і їсти собак.

Про це повідомив телеграм-канал СБУ.

Російські окупанти деградують з кожним днем війни, зазначили у спецслужбі.

“Ось як цей загарбник, що веселить свою дружину, розповідаючи, що “…тут три танкиста взяли и изнасиловали 16-летнюю девчонку…” І як зрозуміло з розмови, його дружину це неабияк розвеселило”, – йдеться в повідомленні.

Інший розповідає батькові: “…позавчера алабая захреначили». І на здивоване батькове: “Что, собак едите что-ли? Вам что, есть совсем нечего?” – спокійно відповідає, що сухпайки є, але ж їм м’яса хочеться, а "…кур с гусями уже похреновили".

Навіть у батька це викликає огиду: “Бл*, армия наша. Вообще охренеть…”

“Так виглядає армія, якій замість чітких військових завдань ставлять безглузді цілі на кшталт “денацифікація”. Абсурдні цілі, фейкова міць і деморалізований особовий склад”, – додали в СБУ.