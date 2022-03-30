Прокуратура розпочала провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

У вівторок, 29 березня, російські окупанти обстріляли склади з продуктами харчування на Київщині. Прокурори Броварської окружної прокуратури розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України), інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, 29 березня збройні сили РФ здійснили авіаудар по території Броварського району. Снаряд влучив у склади, де зберігалися продукти харчування, побутова хімія та інші товари загального вжитку.

Внаслідок авіаудару сталося займання складів загальною площею 20 тис кв. м.

Учора ввечері Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки обстрілу окупантами складів із продуктами харчування у Броварах на Київщині. На них зберігалися запаси практично всіх мережевих магазинів: Сільпо, АТБ, Фуззі Фуд тощо. Склади були вщерть заповнені, продукцію довелося утилізувати.

За словами керівника ДСНС Київщини, постраждалих унаслідок пожежі нема, але збитки – шалені.

Як повідомляли, 12 березня після обстрілу згорів склад зберігання замороженої продукції у с. Квітневе Броварського району.