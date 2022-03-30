Пошкоджено 10 приватних будинків, три – зруйновано, також є пошкодження автомобілів та гаражів.

Після публічних заяв росіян про зменшення наступальних дій та активності на чернігівському та київському напрямках обстріли посилилися. Зокрема ворог завдав авіаударів по Ніжину.

Про це заявив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"«Зменшення активності» на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину, у тому числі й авіа, і всю ніч гатив по Чернігову. Знову знищені об’єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торговельні центри та інші об’єкти, дуже багато будинків", – розповів голова ОВА у ранковому відеозверненні.

Фото: facebook.com/cg.gov.ua

Фото: facebook.com/cg.gov.ua

Міський голова Ніжина Олександр Кодола повідомив, що внаслідок обстрілів Ніжина загинула людина, ще 6 мирних мешканців поранено, в тому числі – дитину. Пошкоджено 10 приватних будинків, три – зруйновано, також є пошкодження автомобілів та гаражів.

За словами мера, ситуація в місті наразі контрольована. Кодола нагадав, що комендантська година в Ніжині діє з 20:00 29 березня до 5:00 31 березня.

Комунальні служби працюють у штатному режимі. При цьому за межами Ніжина пошкоджено електромережі, через що дві вулиці залишаються без світла.

"Міська лікарня працює в посиленому режимі. В пологовому народилися одна дівчинка і один хлопчик", – написав міський голова.

У райадміністрації повідомили, що в Ніжинському районі станом на 30 березня під окупацією російськими військами перебувають 10 сільських населених пунктів п’яти громад району.

За час війни серед мешканців району загинуло 32 цивільні особи.