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Уночі над Києвом збили кілька ракет, – МВС

Правоохоронці уточнюють інформацію.

Уночі над Києвом збили кілька ракет, – МВС
Ілюстративне фото

Над Києвом упродовж ночі на 30 березня було збито кілька російських ракет. Про це радник глави МВС Вадим Денисенко заявив у ефірі українських телеканалів.

"У Києві, наскільки ми можемо наразі говорити, було збито кілька ракет, над столицею. Наразі ситуація уточнюється", – цитує Денисенка "Укрінформ".

Щодо криміногенної ситуації в столиці Денисенко зазначив, що вона наразі ліпша, ніж у довоєнний час.

"Якщо говорити про криміногенну ситуацію, то вона у цілому на достатньо низькому рівні. Кримінальних злочинів у рази менше, ніж було у довоєнний час. Щодо воєнної ситуації – то кожен розуміє, що якщо тривога – то треба йти в укриття", - уточнив він.

За словами радника глави МВС, також наразі у Києві вдалося нормалізувати ситуацію з блокпостами.

"Так, є черги при переході через мости київські. Але загалом можемо говорити про те, що з блокпостами наразі ситуація більш-менш врегульована", – сказав Вадим Денисенко.

Нагадаємо, сьогодні вночі після оголошення тривоги по всій території України в соцмережах почали повідомляти, що пролунали вибухи у Києві та Хмельницькому. Сьогодні стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Хмельницькому постраждалих немає.

Окрім того, цієї ночі ворог тричі вдарив ракетами по цивільних об’єктах на Хмельниччині. Інформацію щодо постраждалих наразі уточнюють.

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