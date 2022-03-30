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Голова Донецької ОВА закликав допомогти в поверненні 12-річної сироти з Маріуполя, яку окупанти примусово вивезли до Донецька

Дівчинку готовий забрати її дідусь, якому вдалося виїхати на захід України. 

Голова Донецької ОВА закликав допомогти в поверненні 12-річної сироти з Маріуполя, яку окупанти примусово вивезли до Донецька
Фото: Павло Кириленко в Facebook

Однією з примусово вивезених окупантами мешканців Маріуполя є 12-річна сирота Кіра Обединська. Вона депортована до Донецька разом з людьми, з якими перебувала у сховищі. 

Її тато загинув 17 березня під час авіабомбардування в Маріуполі, маму Кіра втратила ще немовлям. Є інформація, що росіяни забрали документи в усіх, хто перебуває поруч із дівчинкою, написав Кириленко у Facebook

Ворожі війська збираються зробити депортованим документи Росії, щоб відправити їх на територію РФ.

Кіру готовий забрати до себе її дідусь Олександр Обединський – заслужений тренер України з поло.

"Звертаюся до гуманітарних і правозахисних організацій, а також до усієї світової спортивної спільноти: допоможіть Кірі Обединській повернутися до її родини. Навіть дорослим важко уявити, через які страждання довелося пройти цій дитині. Вона має бути поруч зі своїми рідними, зі своїм дідусем і тими членами її родини, кому вдалося вирватися з блокадного Маріуполя на вільну територію України", – закликав Кириленко. 

Нагадаємо, окупаційні війська примусово вивезли з Маріуполя близько 20 000 його мешканців. Відомо, що депортовано приблизно 600 пацієнтів і працівників міської лікарні №1. Також більш ніж 70 людей вивезли з пологового будинку №2 у Лівобережному районі. 

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