На Львівщину передали третій мобільний госпіталь, він здатен працювати при перебоях в електропостачанні

Нідерланди передали на Львівщину польовий госпіталь. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Госпіталь може функціонувати, навіть якщо є перебої з електропостачанням. Раніше його використовували під час війни у Сирії», – зазначив він.

Це вже третій такий мобільний медичний заклад, який розгорнули в області за підтримки іноземних партнерів, додав очільник ОВА.

Повідомляється, що госпіталь розрахований на 50 ліжкомісць і включає операційну, відділення інтенсивної терапії, відділення рентген-діагностики, реанімаційні ліжка, апарати ультразвукової діагностики, клінічну лабораторію з банком крові та кисневий концентратор.

«Працюватимуть тут лікарі, яким через війну довелося покинути домівки в інших областях України. Також – медпрацівники зі США та Канади», – проінформував Максим Козицький.