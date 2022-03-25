Підтримка медпрацівників та лікарень в умовах війни: фонд «Здоров’я українського народу» оголосив про збір коштів

З перших днів вторгнення російських військ на територію України точиться запекла боротьба не лише на полях бою, а й у лікарнях. Тут лікарі стоять на передовій, надаючи допомогу пораненим, хворим та породіллям. Сотні карет швидкої допомоги під обстрілами вирушають на виклики. Потужною підтримкою з забезпечення лікарень та лікарів медикаментами, витратними матеріалами, одягом, їжею тощо, разом з сотнями різних організацій та ініціатив став міжнародний благодійний фонд «Здоров’я українського народу».

«Сьогодні наш благодійний фонд разом з іншими фондами-партнерами працюють над розв’язанням головної проблеми — відбудови системи логістики, яка охоплює: збереження, сортування та перевезення гуманітарної допомоги (медичних вантажів). Останні декілька тижнів ми працювали над налагодженням структури та впровадженням ефективної моделі постачання гуманітарної допомоги. Всі медичні вантажі повинні вчасно та професійно сортуватись й відправлятися у визначені лікарні під чітко сформовані запити» — розповів Сергій Сошинський, радник міністра охорони здоров’я та президент МБФ «Здоров’я українського народу».

Фонд “ЗУН” ініціював створення «Коаліції неприбуткових організацій, які працюють з медичними та гуманітарними вантажами» (далі «Коаліція»), в тому числі визначених МОЗ України, і яка вже адаптована для співпраці з іншими організаціями-партнерами. Це дозволить впровадити єдині стандарти та процедури роботи з гуманітарними медичними вантажами, а також забезпечити їхнє збереження та прозору цільову доставку.

Велика кількість коштів скеровується донорами на підтримку ЗСУ, а також на підрозділи ТРО, що, безперечно, правильно, зважаючи на масштабні військові дії. Проте, з кожним днем зростає кількість переміщених осіб, які збільшують навантаження на певні заклади охорони здоров’я, й відповідно благодійна допомога має бути грамотно розподілена та вчасно доставлена до кінцевих бенефіціарів. Сум, які вдалося акумулювати на рахунках фонду станом на сьогодні для закупівлі ліків та медичного обладнання, недостатньо, тому фонд «Здоров’я українського народу» оголосив про збір коштів.

«На жаль, поранених щодня стає більше. Для їхнього порятунку потрібні критично-важливі, а іноді й специфічні ліки, витратні матеріали та устаткування для проведення сотень операцій. Окремими пунктами витрат фонду «ЗУН» є логістика, яку ми оплачуємо не тільки для своїх потреб, але і для інших фондів як за кордоном, так і в межах України, закупівля пального, оренда складських приміщень тощо. Загалом, аби сьогодні одну міську лікарню забезпечити всім необхідним, на декілька тижнів чи місяць, потрібно зібрати близько 15 млн грн, тож фонд, як ніколи раніше, потребує фінансової допомоги з боку небайдужих громадян та представників бізнесу. Тільки разом ми зробимо це швидко та ефективно!» — наголошує Сергій Сошинський.

На сайті МБФ «Здоров’я українського народу» (https://houp.org/) можна знайти вичерпну інформацію щодо роботи організації сьогодні, а також реквізити для пожертв. Пожертви приймаються у гривнях, доларах, євро та криптовалюті.

Міжнародний благодійний фонд «Здоров’я українського народу» — благодійна організація прогресивного типу та ефективного менеджменту. Була заснована у 2011 році. Основні напрямки діяльності організації у мирний час: гуманітарна допомога ЗОЗ та соціально вразливим групам населення, пропаганда здорового способу життя, популяризація професії лікаря, освітня діяльність, створення ендавментів (цільових капіталів) та соціальне партнерство.

Партнери фонду — Українська федерація професійних медичних об’єднань, Національна академія наук України, Міністерство охорони здоров’я України, маркетингова агенція повного циклу «Супергерої», туроператор TEZ Tour, Маркетингова агенція громадського здоров’я (accemedin.com).