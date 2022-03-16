У Національній службі здоров’я пояснили, як отримати “Доступні ліки” в умовах воєнного стану

Отримати рецепт у паперовому вигляді можна в будь-якого лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

В умовах воєнного стану пацієнти можуть отримувати “Доступні ліки” і за електронним, і за паперовим рецептом.

Про це повідомили в Національній службі здоров’я України.

Отримати рецепт у паперовому вигляді можна в будь-якого лікаря, який надає первинну медичну допомогу, незалежно від того, чи підписав пацієнт декларацію з цим лікарем.

Завдяки цьому навіть під час перебоїв з електроенергією чи інтернетом лікар зможе виписати рецепт, а аптека – погасити його. Національна служба здоров’я відшкодовує аптекам вартість ліків і за електронним, і за паперовим рецептом.

“Також нагадуємо, що лікар, з яким у пацієнта підписана декларація, може виписати рецепт по телефону. Номер рецепта і код підтвердження надійде пацієнту на телефон”, – зазначено в повідомленні.

Шукати аптеку з “Доступними ліками” зараз радять за допомогою “Електронної карти аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів”.

“На другій сторінці дешборда у фільтрах ліворуч у графі “Є відпущені” поставте галочку напроти слова “Так”. Це дозволить відфільтрувати аптеки, які відпускають “Доступні ліки”. Звертайте увагу на дату останнього відпуску рецепта. Вона є в останній колонці таблиці, яка розміщена внизу під картою. Обирайте аптеки, які відпускали “Доступні ліки” впродовж останніх семи днів”, – пояснили в НСЗУ.

Так, за даними дешборда, зараз відпускають “Доступні ліки” 1183 аптечні заклади. Це 10 482 місця відпуску ліків по всій країні.

Окремі регіони:

Чернігівська область – 36 аптечних закладів (247 місць відпуску),

Київська область – 508 аптечних закладів (529 місць відпуску),

Сумська область – 46 аптечних закладів (295 місць відпуску),

Харківська область – 94 аптечні заклади (718 місць відпуску),

Донецька область – 58 аптечних закладів (432 місця відпуску),

Луганська область – 22 аптечні заклади (213 місць відпуску),

Херсонська область – 60 аптечних закладів (267 місць відпуску),

Миколаївська область – 65 аптечних закладів (278 місць відпуску),

Запорізька область – 59 аптечних закладів (477 місць відпуску).

Знайти аптеку з "Доступними ліками" допоможуть і працівники контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

“Перед тим, як іти в аптеку, радимо зателефонувати й уточнити, чи наявний потрібний вам препарат. Можна також попросити працівників аптеки зарезервувати його для вас. Телефони аптек також є на дашборді в таблиці”, – додали у службі.

Нагадаємо, що за програмою “Доступні ліки” пацієнти з хронічними захворюваннями можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою. Йдеться про такі захворювання, як серцево-судинні, бронхіальна астма, діабет 2 типу (рецепт на них виписує сімейний лікар). А також ліки від розладів психіки та поведінки, епілепсії та нецукрового діабету (рецепти виписують профільні спеціалісти - психіатри, неврологи, ендокринологи).

Національна служба здоров’я України виплатила аптекам понад 44 млн грн за відпущені пацієнтам у лютому “Доступні ліки” та інсулін.