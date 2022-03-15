Рада розширила повноваження Нацполіції на час воєнного стану

Також розширюється співробітництво НПЦ з Європолом з правом на збір біометричних даних.

Верховна Рада розширила повноваження Національної поліції на час воєнного стану - правоохоронці отримають право на конвоювання затриманих та оперативне розмінування. Також співробітники Нацполіції призовного віку на весь період їх служби отримують відстрочку від призову.

За законопроєкт №7147 про внесення змін до законів України "Про Національну поліцію" та "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України" в цілому проголосували 343 нардепів.

Нацполіція безоплатно зможе отримувати інформацію від держорганів, місцевої влади, державних юросіб, зокрема, щодо військовополонених. Відповіді за запитом мають надходити протягом трьох днів.

Також поліція отримує право на конвоювання затриманих за підозрою в учиненні кримінального правопорушення, узятих під варту, обвинувачених або засуджених до позбавлення волі; та - право утримання в ізоляторах осіб, затриманих за кримінальні або адмінправопорушення. До них буде застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці отримують повноваження на оперативне розмінування – виявлення, знешкодження та знищення вибухівок, які є засобами вчинення правопорушень, техніко-криміналістичне забезпечення огляду місця події.

Також розширюється співробітництво Нацполіції з Європолом з правом на збір біометричних даних.

На час воєнного стану атестування поліцейських проводиться не буде. А особи призовного віку на весь період їх служби отримують відстрочку від призову. Також буде гарантоване їх безоплатне медзабезпечення у закладах охорони здоров’я будь-якої форми власності.

Нагадаємо, раніше легендарний десантник 79-ї аеромобільної бригади, начальник патрульної поліції та учасник війни на Донбасі Євген Жуков (позивний Маршал) розповів, як зараз працює поліція в Україні.

Із початку повномасштабного російського вторгнення під час виконання службових завдань загинули 22 поліціянти, 88 отримали тяжкі поранення, а 7 зникли безвісти. Нацполіція відкрила 1135 кримінальних проваджень через злочини російських військових на території України.