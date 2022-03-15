Рада запровадила «бойовий імунітет» в умовах воєнного стану

Від кримінальної відповідальності будуть звільнені особи у випадках застосування зброї, заподіяння шкоди життю чи здоров’ю окупанта.

Парламент 15 березня на спеціальному засіданні ухвалив закон №7145 Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законів України щодо визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії режиму воєнного стану».

Про це йдеться на сайті «Слуги народу».

За закон в цілому проголосували 344 парламентарі.

У пояснювальній записці визначаються діяння, вчинені в умовах воєнного стану, які не будуть вважатись кримінальними правопорушеннями. Це стосується і випадків заподіяння шкоди життю та здоров’ю окупанта.

«Також особа не підлягає кримінальній відповідальності за застосування зброї (озброєння), бойових припасів або вибухових речовин проти окупантів», - наголошується в записці до закону.

Закон запроваджує поняття «бойовий імунітет».

«Є необхідність чіткого визначення за законодавчого закріплення поняття бойового імунітету, як інституту забезпечення звільнення військового командування, військовослужбовців, добровольців Сил територіальної оборони Збройних Сил України, працівників правоохоронних органів, які відповідно до своїх повноважень беруть участь в обороні України, осіб, визначених Законом України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», від відповідальності, у тому числі кримінальної, за втрати особового складу, бойової техніки чи іншого військового майна, наслідки застосування збройної та іншої сили під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, виконання інших завдань з оборони України із застосуванням будь-яких видів зброї (озброєння), настання яких з урахуванням розумної обачності неможливо було передбачити при плануванні та виконанні таких дій (завдань) або які охоплюються виправданим ризиком, крім випадків порушення правил ведення війни або застосування збройної сили, визначених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України», - наголошують в записці.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 15 березня ухвалила понад 20 законів. Серед них - зменшення цін на пальне, скерування надприбутків від видобутку газу на оборону, підтримку Нацполіції та збільшення чисельності прикордонної служби тощо.