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Місто Херсон і Вінницька облрада відтепер без фракцій "ОПЗЖ"

Голова фракції "Слуга народу" закликала українських політиків приєднуватися до флешмобу #УкраїнаБезОПЗЖ і приймати відповідні рішення на випередження.

Місто Херсон і Вінницька облрада відтепер без фракцій "ОПЗЖ"
Фото: соцсети

Міська рада Херсона та Вінницька обласна прийняли рішення про саморозпуск фракцій "Опозиційна платформа - За життя"

Про це повідомила голова фракції "Слуга народу" Олена Шуляк на партійному сайті.

"В час війни, і особливо після перемоги України, ми не дозволимо навіть натяку на російські наративи! Всім, кому це до душі, - дорога в Росію вже сьогодні", - заявила нардепка.

Шуляк сподівається, що депутати на всіх рівнях і в усіх громадах це вже чітко зрозуміли.

"Харків, Мелітополь, Херсон та всі інші наші міста — це Україна! Без будь-яких компромісів", - йдеться в заяві.

Шуляк закликала українських політиків приєднуватися до флешмобу #УкраїнаБезОПЗЖ і приймати відповідні рішення на випередження.

Нагадаємо, сьогодні у Вінницькій облраді саморозпустилася фракція "ОПЗЖ". Формально "крапку в цьому питанні буде поставлено 25 березня, про розпуск фракції буде оголошено під час чергової сесії облради.

15 березня чотири народні депутати "ОПЗЖ" вийшли з фракції. Окрім того, парламент позбавив нардепа Іллю Киву депутатського мандата. 6 березня Киві оголосили підозру в державній зраді.

У день нового військового вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, Кива взяв участь у ефірі пропагандистського телеканалу "Россия-1", в якому звернувся до росіян зі словами "Україні потрібне звільнення, і ми розраховуємо на вас". Раніше на заклик президента Володимира Зеленського до депутатів повернутися в Україну Кива заявив, що "це не його війна" і "захищати Зеленського він не буде".

5 березня пресслужба Офісу генпрокурора також повідомила, що помічника народного депутата України від "ОПЗЖ" підозрюють у передачі спецслужбам РФ за гроші інформації про обороноздатність держави.

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