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Чотири депутати ОПЗЖ вийшли з фракції, Киву позбавили мандата

Фракцію покинули Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман, Ігор Абрамович і Вадим Столар. 

Чотири депутати ОПЗЖ вийшли з фракції, Киву позбавили мандата
Фото: facebook.com/kivailya

Чотири народні депутати "Опозиційної платформи – За життя" вийшли з фракції. Окрім того, парламент позбавив нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву депутатського мандата.

Про це LB.ua повідомив один з депутатів Верховної Ради, засідання якої відбувається в ці хвилини.

"Окрім того, що Киву позбавили мандата, ще чотири нардепи ОПЗЖ вийшли з фракції", – повідомив парламентарій. 

За його словами, вийшли з фракції Тетяна ПлачковаОлександр ФельдманІгор Абрамович і Вадим Столар

Депутат додав, що "Рада голосує за заплановані законопроєкти за порядком денним".

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні український парламент має ухвалити рішення про продовження воєнного стану, податкові зміни і соціальні питання для захисту постраждалих від російської агресії.

Нагадаємо, 6 березня народному депутатові Іллі Киві оголосили підозру в зазіханні на територіальну цілісність України та в державній зраді.

24 лютого народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива взяв участь у ефірі пропагандистського телеканалу "Россия-1", в якому звернувся до росіян зі словами "Україні потрібне звільнення, і ми розраховуємо на вас".

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