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Близько 20 нардепів утекли з України, - Корнієнко

Йдеться про давніх колаборантів.

Близько 20 нардепів утекли з України, - Корнієнко
Фото: Lb.ua

Близько 20 народних депутатів утекли з країни від початку вторгнення Росії. Як передає Цензор.нет, про це в ефірі телемарафону повідомив віцеспікер Олександр Корнієнко.

Корнієнко не назвав прізвищ депутатів-утікачів. Лише зауважив, що ці депутати і раніше мали колабораціоністську позицію.

Також Корнієнко повідомив, що кілька депутатів зараз перебувають на сесії ПАРЄ. 

Нагадаємо, станом на 14 лютого за межами України перебували 23 депутати, більшість з них - із ОПЗЖ. Тоді публікували список депутатів-утікачів.

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