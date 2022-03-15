Близько 20 нардепів утекли з України, - Корнієнко

Близько 20 народних депутатів утекли з країни від початку вторгнення Росії. Як передає Цензор.нет, про це в ефірі телемарафону повідомив віцеспікер Олександр Корнієнко.

Корнієнко не назвав прізвищ депутатів-утікачів. Лише зауважив, що ці депутати і раніше мали колабораціоністську позицію.

Також Корнієнко повідомив, що кілька депутатів зараз перебувають на сесії ПАРЄ.

Нагадаємо, станом на 14 лютого за межами України перебували 23 депутати, більшість з них - із ОПЗЖ. Тоді публікували список депутатів-утікачів.