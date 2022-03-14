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РНБО можуть надати право визнавати окремі території тимчасово окупованими зі спецрежимом

Це, зокрема, передбачає заборону на проведення виборів і референдумів.

РНБО можуть надати право визнавати окремі території тимчасово окупованими зі спецрежимом
Ольга Совгиря
Фото: pravda.if.ua

У Верховній Раді пропонують надати Раді національної безпеки та оборони право визнавати окремі території тимчасово окупованими зі спецрежимом. 

Визнання територій тимчасово окупованими матиме наслідком встановлення на них спеціального правового режиму та заборону проведення на них виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, місцевих і будь-яких інших референдумів та невизнання Україною їх наслідків. 

Про це повідомила народна депутатка фракції «Слуга народу», постійна представниця парламенту у Конституційному Суді Ольга Совгиря. 

"На розгляд Верховної Ради України подано законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України" (№ 7157 від 13.03.2022 року)", – повідомила нардепка. 

За її словами, проєктом передбачається, що тимчасово, на період воєнного стану, Рада національної безпеки і оборони України матиме повноваження визнавати окремі тимчасово утримувані російськими військами території України як тимчасово окуповані. 

"А відповідно і деокупованими після їх звільнення. Таке рішення РНБО буде вводитися в дію указом Президента. Визнання територій тимчасово окупованими матиме наслідком встановлення на них спеціального правового режиму, який передбачає, зокрема, заборону на проведення на них виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, місцевих і будь-яких інших референдумів та невизнання Україною їх наслідків в разі їх проведення окупантами", – наголосила вона. 

Крім цього, залежно від конкретної воєнної ситуації на тих чи інших територіях, визнаних тимчасово окупованими, РНБО матиме повноваження запроваджувати додаткові заходи з метою їх деокупації, перешкоджання встановлення на них окупаційної влади і використання їх для подальшого наступу російських військ. 

"Як от встановлення особливостей реалізації права власності на майно і його спадкування, особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території, переміщення товарів на/з неї", – написала Совгиря.

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