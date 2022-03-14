У КМДА розповіли, як у столиці працюватиме наземний громадський транспорт

У Київській міській державній адміністрації розповіли, як у столиці відсьогодні працюватиме наземний громадський транспорт.

Автобусні маршрути, у роботу яких внесені зміни:

№ 24 – від вул. Лаврської до ст. м. «Арсенальна»

№ 62 – від Ботанічного саду до ст. м. «Арсенальна»

№ 21 – через залізничну ст. «Зеніт» по просп. Бандери без заїзду до ст. м. «Петрівка»

№ 73 – від вул. Милославської до вул. Каштанової

№ 101 – через залізничну ст. «Зеніт» проспектом Бандери без заїзду до ст. м. «Петрівка»

№ 103 – від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка

№ 51 – від ст. м. «Бориспільська» до мосту Патона

№ 55 – від ст. м. «Бориспільська» до мосту Патона

№ 115 – від вул. Заслонова до мосту Патона

№ 114 – від вул. Милославської до пл. Дарницької

№ 114К – від вул. Милославської до ж. м. Райдужний

№ 47 – від ст. м. Нивки – до вул. Стеценка

№ 69 – від Палацу Спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова

№ 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренка

№ 22 – від вул. Медової до вул. Саперно-Слобідської

№ 91 – вул. Анни Ахматової – пл. Дарницька – б-р Перова – Північний міст – ст. м. «Шулявська» – Севастопольска площа – пл. Деміївська– ст. м. «Голосіївська»

№ 118 – від Політехнічного інституту до мосту Патона.

Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 тимчасово не здійснюється.

Інші маршрути працюють за постійними схемами.

Тролейбуси тимчасово не курсуватимуть.

Організована робота трамвайних маршрутів за постійними схемами: № 2, № 8К, № 22К, № 29К, № 33А.

Крім того, ходитиме трамвай “Подільське ТРЕД – Контрактова площа”.

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

“Наземний громадський транспорт столиці в умовах воєнного стану працює із 08:00 до 19:00 в обмеженому складі на тих маршрутах, де можливо забезпечити перевезення. Звертаємо увагу, в роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені інші оперативні зміни”, – нагадали у КМДА.