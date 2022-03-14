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Ізраїль погодився стати посередником на перемовинах між Україною та Росією

Крім того, родичам українців, які вже перебувають на території країни, дозволять в’їзд до Ізраїлю.

Ізраїль погодився стати посередником на перемовинах між Україною та Росією
Фото: EPA/UPG

Ізраїль погодився виступити посередником на перемовинах між Україною та Росією. Триває активний діалог з Ізраїлем щодо гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України. Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій. На постійному зв'язку з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою", – заявив очільник ОП.

Єрмак подякував ізраїльським колегам і висловив сподівання на успіх спільних дипломатичних зусиль.

Нагадаємо, сьогодні заплановано четвертий раунд перемовин між Україною та Росією. Напередодні радник глави ОП Михайло Подоляк анонсував "певне підбиття підсумків". 

Раніше радник голови ОП заявив, що Україна шукає місце проведення переговорів між лідерами України й Росії та напрацьовує пакет домовленостей. 

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