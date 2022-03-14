У Херсоні спалили будинок секретарки міської ради Галини Лугової.

Відео та фото з місця події Лугова оприлюднила у соцмережі Facebook.

“Я залишилась без будинку. Думаю, я в списку на фізичне знищення”, – розповіла вона Суспільному.

Будинок жінки розташований у передмісті Херсона, в Антонівці.

“У перші дні ми потрапили під обстріл. Ішов бій на моїй вулиці. Ми в капцях вибігли на вулицю, стрибнули до машини і поїхали. Обстріли були біля наших ніг, ми лежали на землі з родиною, ми звідти виїхали”, – розповіла Лугова.

За будинком наглядали сусіди, вчора вони почули, як хтось розбив вікно і на підлогу впало щось важке.

“Сусіди вийшли і бачили, як двоє осіб уже бігли від будинку. Ці люди кинули щось у вікно, якусь вибухову речовину. Все життя покладено у цей будинок, я його будувала власними руками з чоловіком. Ми нікого не винаймали… Це навмисно було. Тепер, думаю, я в списку просто на фізичне знищення”, – сказала секретарка міськради.

Нагадаємо, 13 березня у Херсоні відбулися чергові мітинги проти присутності російських окупантів у місті.

12 березня відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. 44 депутати підтримали звернення про те, що "Херсонщина – це Україна". Жодної псевдореспубліки на території області не буде, заявили депутати.

У Херсоні представники Росгвардії та спеціальних загонів швидкого реагування почали погрожувати проукраїнським активістам, журналістам і колишнім військовим.