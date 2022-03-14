Наразі в Україні знеструмлено 1003 населені пункти, – ДСНС

За неділю, 13 березня підрозділи ДСНС здійснили 620 виїздів, зокрема 261 виїзд на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури,

Про це повідомила пресслужба рятувальників.

Врятовано 50 осіб.

“Піротехніками ДСНС здійснено 109 залучень, знешкоджено 330 ВНП, обстежено та очищено територію площею 4,52 га”, – йдеться у повідомленні.

На державному кордоні у Закарпатській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях ДСНС (у співпраці з Червоним хрестом України та органами місцевої влади) розгорнула 87 наметів для обігріву та прийому громадян. З початку їх функціонування надано допомогу близько 225 тис. особам.

“На даний час знеструмлено 1003 населені пункти із них частково 20. ДСНС для забезпечення аварійного електроживлення об’єктів соціальної сфери залучено 12 генераторів, з них 5 для забезпечення електроенергією лікарень”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, рятувальники провели евакуацію 548 тисяч людей.