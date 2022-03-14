У Маріуполі померла вагітна, яка постраждала під час бомбардування пологового

Одна з вагітних жінок, які отримали поранення в Маріуполі від бомбардування пологового будинку, померла разом із ненародженою дитиною. Про це стало відомо з допису журналістки "Голосу Америки" Асі Доліної у Facebook.

"Перша вагітна дівчина з відео/фоторепортажів з місця бомбардування дитячої лікарні №3 у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила. І дитина її ненароджена не вижила," - йдеться в дописі. Журналістка зазначає, що це підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який зробив фото жінок для видання АР.

Нагадаємо, станом на 13 березня кількість загиблих у Маріуполі внаслідок авіаударів Російської Федерації склала 2187 осіб.