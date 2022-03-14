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Міноборони Британії: ВМС РФ відрізало Україну від міжнародної морської торгівлі

Це віддалена блокада Чорноморського узбережжя.

Міноборони Британії: ВМС РФ відрізало Україну від міжнародної морської торгівлі
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Міністерство оборони Великобританії заявило у Twitter, що російські війська заблокували узбережжя Чорного моря України, відрізавши її від міжнародної морської торгівлі, повідомляє CNN.

У повідомленні військової розвідки Британії, розміщеному в Twitter Міністерства, йдеться: «Російські військово-морські сили встановили віддалену блокаду Чорноморського узбережжя України, фактично ізолювавши Україну від міжнародної морської торгівлі».

Британська розвідка також повідомляє, що російські військово-морські сили «продовжують завдавати ракетних ударів по цілям на всій території України» і що Москва провела «одну висадку морського десанту в Азовському морі і може провести подальші подібні операції найближчими тижнями».

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