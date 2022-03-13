Папа Римський назвав "варварськими" дії росіян під час облоги Маріуполя

Очільник Ватикану, Папа Римський Франциск у своїй публічній промові у неділю, в річницю його обрання на престол, зробив заяву на підтримку України.

Про це повідомляє Європейська правда.

Він також назвав "варварськими" дії російської армії під час облоги та бомбардування Маріуполя.

"Цього тижня місто, яке носить ім’я діви Марії – Маріуполь – стало містом-мучеником лютої війни, яка спустошує Україну. Не існує причин, якими можна обґрунтувати варварські вбивства дітей, невинного та беззбройного цивільного населення", - заявив Франциск.

Папа також закликав агресора припинити напад на Україну.

"Єдине, що потрібно – це припинити неприйнятну збройну агресію, перш ніж вона перетворить міста в цвинтарі", – сказав він.

Під час промови на площі святого Петра майоріли українські прапори.

Промовляючи до прочан, Папа закликав "припинити бомбардування та атаки".

"З болем у серці приєдную мій голос до голосу простих людей, що благають про кінець війни... Нехай по-справжньому та рішуче зусилля зосередяться на переговорах, а гуманітарні коридори будуть дієвими та безпечними. У Боже ім’я, прошу вас: припиніть цю різню!", - звернувся він до керівника держави-агресора.

Нагадаємо, що влада відправила в Маріуполь гуманітарний вантаж, розповів президент України Володимир Зеленський.

Також у Маріуполі командир танкової роти полку "Азов" знищив три ворожі Т-72 і 1 бронеавтомобіль "Тигр".

В оточеному Маріуполі відбувається найгірша гуманітарна катастрофа на Землі, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.