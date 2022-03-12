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У Маріуполі відбувається найгірша гуманітарна катастрофа на Землі, – Кулеба

Не зумівши перемогти українську армію, Путін бомбардує беззбройних і блокує гуманітарну допомогу.

У Маріуполі відбувається найгірша гуманітарна катастрофа на Землі, – Кулеба
Фото: AP/Євген Малолетка

В оточеному Маріуполі відбувається найгірша гуманітарна катастрофа на Землі. 

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба України у Twitter

Також він додав фото братської могили мирних українців, які загинули через дії окупантів.

«1582 загиблих мирних жителі за 12 днів, яких ховають навіть у братських могилах, таких, як ця. Не зумівши перемогти українську армію, Путін бомбардує беззбройних і блокує гуманітарну допомогу», – написав Кулеба.

 Очільник МЗС закликав іноземних партнерів постачати Україні літаки, щоби припинити російські обстріли. 

Нагадаємо, Маріуполь вже 12 днів обстрілюють російські війська. Місто знаходиться в оточенні, окупанти не випускають мешканців, які прагнуть евакуюватись, у місто не пропускають конвої з продуктами та ліками. 

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