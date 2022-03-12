У Маріуполі відбувається найгірша гуманітарна катастрофа на Землі, – Кулеба

Не зумівши перемогти українську армію, Путін бомбардує беззбройних і блокує гуманітарну допомогу.

В оточеному Маріуполі відбувається найгірша гуманітарна катастрофа на Землі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба України у Twitter.

Також він додав фото братської могили мирних українців, які загинули через дії окупантів.

Besieged Mariupol is now the worst humanitarian catastrophe on the planet. 1582 dead civilians in 12 days, even buried in mass graves like this one. Unable to defeat the Ukrainian Army, Putin bombs the unarmed, blocks humanitarian aid. We need planes to stop Russian war crimes! pic.twitter.com/CSFPSlzrTa — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2022

1582 загиблих мирних жителі за 12 днів , яких ховають навіть у братських могилах, таких, як ця. Не зумівши перемогти українську армію, Путін бомбардує беззбройних і блокує гуманітарну допомогу», – написав Кулеба.

Очільник МЗС закликав іноземних партнерів постачати Україні літак и, щоби припинити російські обстріли.

Нагадаємо, Маріуполь вже 12 днів обстрілюють російські війська. Місто знаходиться в оточенні, окупанти не випускають мешканців, які прагнуть евакуюватись, у місто не пропускають конвої з продуктами та ліками.