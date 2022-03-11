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Deutsche Bank припиняє діяльність у Росії

Раніше компанія заявляла, що не припинить співпрацю з росіянами, оскільки має підтримувати багатонаціональний бізнес. 

Deutsche Bank припиняє діяльність у Росії
Фото: hspritno.info

Deutsche Bank припиняє свою діяльність у Росії. Про це повідомляє Reuters.

Раніше компанія заявляла, що не припинить співпрацю з росіянами, оскільки має підтримувати багатонаціональний бізнес, який співпрацює з Росією. Однак після тиску партнерів у банку змінили рішення. 

«Ми перебуваємо в процесі згортання нашої діяльності у Росії, і допомагаємо нашим неросійським транснаціональним клієнтам зменшити їхню роботу в РФ», – повідомили в банку.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден підписав указ про заборону на ввезення в Росію доларових банкнот.

На початку березня Рада Євросоюзу опублікувала рішення про заборону ввозити в Росію банкноти євро.

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