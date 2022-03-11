На Харківщині українські військові знищили танки та бойові машини окупантів

Також ЗСУ ліквідували живу силу противника.

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Сили спеціальних операцій Збройних Сил України в Чугуївському районі на Харківщині знищили колону військової техніки окупанта.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Згідно з інформацією Штабу оборони, серед знищеної техніки окупанта – танки, бойові машини та топливозаправники.

Також ЗСУ ліквідували живу силу противника. Кілька ворогів, кинувши техніку, втікли до лісової місцевості.

Збройні Сили України, Територіальна оборона просять місцевих жителів бути пильними та за можливості інформувати про місцезнаходження ворога.

“Наші військові 24/7 тримають оборону міста та області. Перемога за нами!”, – сказав очільник облдержадміністрації.

Нагадаємо, за останню добу в Харківській області загинули 10 мирних жителів, зокрема троє дітей.