Під Маріуполем фактично знищено ворожий підрозділ

Під Маріуполем фактично знищений один з російських підрозділів. Про це повідомляють у телеграм-каналі полку "Азов".
"В результаті бойових дій, цілі підрозділи ворога вже майже знищені. Так практично припинила своє існування одна БТГр 102 полку 150 мотострілецької дивізії збройних сил Росії", - йдеться у повідомленні.
Також українські захисники опублікували фото командира полку на фоні трофейних російських танків.
Нагадаємо, що за 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів Маріуполя окупаційні російські війська вбили 1582 мирних мешканців.