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Під Маріуполем фактично знищено ворожий підрозділ

Місто продовжує захищатися від російських загарбників. 

Під Маріуполем фактично знищено ворожий підрозділ
Фото: Pravda Gerashchenko

Під Маріуполем фактично знищений один з російських підрозділів. Про це повідомляють у телеграм-каналі полку "Азов".

"В результаті бойових дій, цілі підрозділи ворога вже майже знищені. Так практично припинила своє існування одна БТГр 102 полку 150 мотострілецької дивізії збройних сил Росії", - йдеться у повідомленні. 

Також українські захисники опублікували фото командира полку на фоні трофейних російських танків.

Фото: Телеграм-канал Азов-Маріуполь

Нагадаємо, що за 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів Маріуполя окупаційні російські війська вбили 1582 мирних мешканців.

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