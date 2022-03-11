У Київській області поліція сьогодні затримала групу мародерів, які ховались серед евакуйованих жителів Бучі.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Під час огляду автомобілів гуманітарної колони правоохоронці виявили чотирьох підозрілих осіб.

У водія та трьох пасажирів автомобіля “Mercedes” не було документів, які засвідчували б право власності на машину.

Правоохоронці з’ясували, що затримані громадяни силою забрали у власника автівку та втекли на ній з Бучі. Було також встановлено, що під час окупації зловмисники обкрадали місцеве населення, в тому числі крамниці.

“Більше того, перевіряючи особисті дані громадян, поліція з’ясувала, що всі вони раніше були засуджені за крадіжки та наркозлочини”, – йдеться в повідомленні.

Група мародерів нині затримана і доправлена в ІТТ.

Нагадаємо, у місті Світловодськ на Кіровоградщині поліцейські викрили трьох мародерів, що поцупили харчі, пальне та гроші з приміщення, де готували їжу для українських військових.