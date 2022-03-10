Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
Загинув екснардеп Євген Дейдей
Загинув екснардеп Євген Дейдей
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
ГоловнаСуспільствоПодії

На Кіровоградщині три мародери викрали харчі, пальне та гроші з приміщення, де готували їжу для ЗСУ

Зловмисників встановили.

На Кіровоградщині три мародери викрали харчі, пальне та гроші з приміщення, де готували їжу для ЗСУ

У місті Світловодськ на Кіровоградщині поліцейські викрили трьох мародерів, що поцупили харчі, пальне та гроші з приміщення, де готували їжу для українських військових.

Про це Національна поліція України повідомила в телеграмі.

Невідомі особи у нічний час викрали продукти харчування та інше майно з виробничого приміщення, де громадяни готували їжу для передачі захисникам України.

“У результаті вжитих заходів поліцейські встановили осіб, причетних до злочину. Ними виявилися місцеві жителі, 28 і 29 років, і 25-річний мешканець сусідньої області, двоє з яких раніше судимі за крадіжки”, – зазначили поліцейські.

Злодії проникли до приміщення, звідки викрали 8 мішків цукру, 140 літрів пального, інструменти, майже 4 тисяч гривень і продукти харчування. 

Зараз викрадене майно повернули на підприємство.

Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Верховна Рада України посилила відповідальність за мародерство.

2 березня в Києві затримали мародерів, які винесли з автосалону сейф і кавомашину.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також