На Кіровоградщині три мародери викрали харчі, пальне та гроші з приміщення, де готували їжу для ЗСУ

У місті Світловодськ на Кіровоградщині поліцейські викрили трьох мародерів, що поцупили харчі, пальне та гроші з приміщення, де готували їжу для українських військових.

Про це Національна поліція України повідомила в телеграмі.

Невідомі особи у нічний час викрали продукти харчування та інше майно з виробничого приміщення, де громадяни готували їжу для передачі захисникам України.

“У результаті вжитих заходів поліцейські встановили осіб, причетних до злочину. Ними виявилися місцеві жителі, 28 і 29 років, і 25-річний мешканець сусідньої області, двоє з яких раніше судимі за крадіжки”, – зазначили поліцейські.

Злодії проникли до приміщення, звідки викрали 8 мішків цукру, 140 літрів пального, інструменти, майже 4 тисяч гривень і продукти харчування.

Зараз викрадене майно повернули на підприємство.

Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Верховна Рада України посилила відповідальність за мародерство.

2 березня в Києві затримали мародерів, які винесли з автосалону сейф і кавомашину.