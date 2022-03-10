Ворог уночі вдарив по резервах Качанівського газопереробного заводу і знищив найбільший ТРЦ Харкова, – зведення від голів ОДА

Російська авіація цієї ночі знову бомбила житлові квартали Охтирки, що на Сумщині. Ворог завдав авіаудару по території резервного парку Качанівського газопереробного заводу.

Унаслідок цього загорілися резервуари з нафтою, знищено близько 1777 тонн. Про це йдеться у зведенні від голів ОДА станом на 8-му ранку.

Крім того, Росія здійснила артобстріл колишнього заводу "Електропобутприлад". Загинули троє містян, зокрема неповнолітній хлопчик. Авіаударом по Білопіллю пошкодили телевежу. Жертв немає, але вежа та ретранслятор виведені з ладу.

Після опівночі відбувся другий ворожий авіаудар по с. Битиця Сумського району. Жертв і постраждалих немає. Досягнуто домовленостей про коридори: на 10 березня заплановано евакуацію із Сум, Тростянця, Краснопілля. ﻿У Київській області тривають бої в Ірпені. Евакуація легковими авто тривала майже до другої години ночі з напрямку Ірпінь-Буча-Ворзель. Ворог не дав провести евакуацію з Бородянки, Гостомеля та Бучі. Макарів: бої, обстріли. Вишгородський район: обстріли під Лютежем. Броварський район: бої та обстріли на території трьох громад. Постійні авіатривоги по всій області.

У Чернігівській області було декілька авіатривог за ніч, біля Чернігова йдуть оборонні бої.

Житомирщина – увечері і вночі три повітряні тривоги. Авіаудари по м. Житомир і прилеглих населених пунктах. Пошкоджено понад 10 житлових будинків, міська ТЕС (вживаються заходи для відновлення опалення частини домівок), вибито вікна в будівлі міської лікарні. Бомбардування м. Коростень: пошкоджено базу одного з операторів АЗС, а також приватний сектор. 6 громадян травмовано, 1 загинув.

Запорізька – без змін. Більш ніж тисяча людей в евакуаційній колоні з Енергодара прибула до Запоріжжя. Перевезення здійснювались автобусами та приватним автотранспортом. Рух супроводжував Український Червоний Хрест. У містах Мелітополь і Бердянськ ворог захопив місцеві ЗМІ і розпочав здійснювати проросійську пропаганду.

На Вінниччині за ніч тричі була повітряна тривога. Загалом спокійно.

Рівне, Волинь, Хмельницька область – одна повітряна тривога вночі. Загалом спокійно. У Тернополі теж була одна тривога вночі. Черкаси – з повітряними тривогами, але ситуація відносно спокійна.

У Полтаві та Лубнах були тривоги. На Кіровоградщині вночі лунала сирена, але все тихо.

Дніпропетровщина – тривога була, але загалом ніч спокійна.

У Харкові окупанти знищили найбільший торговий центр, постраждалих немає, були поодинокі атаки житлових районів з повітря. По Харківській області – ЗСУ відбили Дергачі, ідуть бої в Ізюмі.

На Луганщині о 04:30 – потужний обстріл Сєвєродонецька. Пошкоджено газогін, житлові будинки. 1 загиблий, 2 поранено. Лисичанськ: пошкоджено 2 будинки. Рубіжне: вночі потужний обстріл, влучили у будинок культури (навпроти міськради).1 загиблий, 2 поранених. Також увечері росіяни обстрілювали Попасну, влучили в міську лікарню.

У Маріуполі Донецької області всю ніч йшли бої, над містом – ворожі літаки. Розбирають руїни знищених авіаударом пологового будинку, лікарні та корпусу університету. Місто наше. Волноваха: важкі наземні та артилерійські бої. Місто наше. Костянтинівка: обстріл залізниці "іскандерами". Руйнування будівель вагонного депо і електричних ліній. Дружківку обстріляли з важкої артилерії, зруйновано приватні будинки. У Краматорську вночі і вранці були повітряні тривоги.

Закарпаття, Чернівці, Львівщина – тихо. Івано-Франківськ – загалом тихо, вночі — одна повітряна тривога.

Увечері ворог обстріляв Миколаїв, лунали вибухи і вночі. На решті території області ніч була спокійна.

У Херсоні вночі було тихо, але постійно лунають вибухи на околицях міста.

Одеса – в цілому спокійно та контрольовано.