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Україна відкрила гуманітарні коридори для евакуації із Сум, Маріуполя, Волновахи, з Ізюма та Київщини, – Верещук

Евакуація починається з 9:00.

Україна відкрила гуманітарні коридори для евакуації із Сум, Маріуполя, Волновахи, з Ізюма та Київщини, – Верещук
Фото: скрин відео

Із 9:00 четверга, 10 березня, Україна відкрила гуманітарні коридори для евакуації мирного населення за низкою маршрутів.

Евакуація починається з 9:00, повідомила віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Маршрути евакуації 10 березня:

з міста Тростянець у напрямку міста Полтава: Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиці – Лубни – Полтава. Люди поїдуть частково автобусами, частково – власним транспортом;

з Краснопілля в напрямку Полтави: Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиці – Лубни – Полтава. Також частково автобусами, частково – власним транспортом;

із Сум у напрямку Полтави: Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиці – Лубни – Полтава. Із Сум люди виїдуть власним транспортом, а з Полтави будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту;

з міста Маріуполь у напрямку Запоріжжя: Маріуполь – Портівське – Мангуш в обхід Нікольського – Республіка – Розівка – Більмак – Пологе – Оріхів – Запоріжжя – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту;

з міста Волноваха Донецької області в напрямку міста Покровськ: Волноваха – Валер’янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ;

з міста Ізюм Харківської області до міста Лозова: Ізюм – Мала Комишуваха – Барвінкове – Близнюки –  Лозова. Автобуси для евакуації будуть їхати з міста Лозова;

з міст Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель Київської області до Києва: стоянка Білгородка Київ. Для евакуації людей буде направлено автобуси з Києва.

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