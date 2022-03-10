МАГАТЕ перестало отримувати дані із Запорізької АЕС

У МАГАТЕ заявили, що не отримують даних не лише з ЧАЕС, але й із Запорізької атомної електростанції, яка теж контролюється російськими військами.

Про це повідомляють у заяві агентства.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі висловив своє занепокоєння таким розвитком подій, адже агентство не має доступу до інформації про те, що відбувається на місцях роботи великої кількості ядерного матеріалу.

Причини, чому інформацію не відправляють, невідомі. Натомість з інших атомних електростанцій України вони продовжують надходити.

Системи передачі даних вмонтовані в атомні електростанції, щоб МАГАТЕ могла дистанційно спостерігати за ядерним матеріалом і роботою на станціях навіть за відсутності інспекторів. МАГАТЕ робить заміри і засвідчує, що країни дотримуються своїх зобов'язань використовувати атомну енергію з мирною метою.

У МАГАТЕ додають, що 8 з 15 ядерних реакторів в Україні продовжують працювати і рівень радіації на них нормальний.

У зв'язку з подіями гендиректор МАГАТЕ планує візит в Анталію на запрошення міністра закордонних справ Туреччини, щоб домовитись про убезпечення українських АЕС.

Нагадаємо, раніше, 9 березня, повідомляли, що Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) несподівано втратило звʼязок з моніторинговими системами гарантій на Чорнобильській атомній електростанції, захопленій Росією.