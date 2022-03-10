Російські війська обстріляли біля Чернігова колону людей, що виходили з міста пішки

За попередніми даними, загинули двоє людей. Серед них - дитина.

Російські окупанти обстріляли колону людей, що прямувала пішки з Чернігова в напрямку Куликівки. Про це повідомив мер міста Мена Крюківського району Чернігівської області Геннадій Примаков.

За словами Примакова, одна дитина загинула, четверо людей поранено.

“Сьогодні маємо загиблу дівчину, яка разом з іншими людьми вибиралася з міста Чернігів у напрямку Куликівки, росіяни з танків розстріляли колону цивільних жителів. Є загиблі з Корюківки та Сновська, четверо наших людей з пораненнями, які не загрожують життю, зараз у лікарні”, - написав мер Мени у фейсбуці.

Інформацію про розстріл людей підтвердив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише “Суспільне”.

Крім того, мер Новгорода-Сіверського Людмила Ткаченко заявила, що загинув 19-річний хлопець з їхньої громади.

Травмованих людей доставили до Куликівської лікарні.

Керівник прокуратури області Сергій Василина заявив, що всі деталі обставин події, кількість загиблих і травмованих будуть повідомлені вранці, 10 березня.