Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська обстріляли біля Чернігова колону людей, що виходили з міста пішки

За попередніми даними, загинули двоє людей. Серед них - дитина.

Російські війська обстріляли біля Чернігова колону людей, що виходили з міста пішки
архівне фото
Фото: ДСНС

Російські окупанти обстріляли колону людей, що прямувала пішки з Чернігова в напрямку Куликівки. Про це повідомив мер міста Мена Крюківського району Чернігівської області Геннадій Примаков.

За словами Примакова, одна дитина загинула, четверо людей поранено. 

“Сьогодні маємо загиблу дівчину, яка разом з іншими людьми вибиралася з міста Чернігів у напрямку Куликівки, росіяни з танків розстріляли колону цивільних жителів. Є загиблі з Корюківки та Сновська, четверо наших людей з пораненнями, які не загрожують життю, зараз у лікарні”, - написав мер Мени у фейсбуці. 

Інформацію про розстріл людей підтвердив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише “Суспільне”. 

Крім того, мер Новгорода-Сіверського Людмила Ткаченко заявила, що загинув 19-річний хлопець з їхньої громади.

Травмованих людей доставили до Куликівської лікарні.

Керівник прокуратури області Сергій Василина заявив, що всі деталі обставин події, кількість загиблих і травмованих будуть повідомлені вранці, 10 березня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також