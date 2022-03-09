Шмигаль: "Нам допомагають десятки країн та організацій - фінансово, гуманітарно, військово"

Держава формує нові резерви та акумулює ресурси, щоб наша армія була забезпечена всім необхідним.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава формує нові резерви та акумулює ресурси, щоб армія була забезпечена всім необхідним і для оборони, і для подальшого звільнення окупованих територій.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Героїчний народе України! Два тижні йде наша визвольна війна... Вчора відбувся черговий аукціон із продажу військових облігацій на 6,6 млрд грн. Також Національний банк України ухвалив рішення викупити військові облігації уряду ще на 20 млрд грн. Завдяки зусиллям президента України, Уряду, дипломатів все більше країн приєднуються до проукраїнської коаліції. Нам допомагають десятки країн та організацій - фінансово, гуманітарно, військово", - наголосив прем'єр.

Він нагадав, що вчора США збільшили з 10 млрд до 12 млрд доларів потенційний пакет допомоги для України, який невдовзі розгляне Конгрес. Також Світовий банк затвердив пакет допомоги Україні в обсязі понад 700 млн доларів.

Також сьогодні Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про виділення Україні "пакету стійкості" у сумі 2 млрд євро. А вже за кілька годин Міжнародний валютний фонд розгляне питання виділення Україні $1,4 млрд екстреної підтримки.

"Наступного тижня ми очікуємо перший транш у 300 млн євро макрофінансової підтримки від Європейського союзу, який екстрено виділив нам 1,2 млрд євро. За тиждень – другий транш", - пояснив Шмигаль.

Він подякував підприємцям та компаніям, які сьогодні, в воєнні часи, сплачують податки, виплачують заробітну плату своїм співробітникам та усіляко підтримують армію.

Нагадаємо, станом на 5 березня на спеціальний рахунок для потреб української армії надійшло майже 10 мільярдів гривень. Понад 2,8 млрд грн надійшло з-за кордону в іноземній валюті.