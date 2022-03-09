У тимчасово окупованому Бердянську російські окупанти під дулами автоматів змушують місцевих журналістів транслювати російську пропаганду.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух у відеокоментарі, розміщеному на Youtube-каналі обладміністрації.

"Переписали їхні адреси, їхніх родичів адреси, і заставляють їх всяку фігню випускати в ефір. Ввозять, наприклад, гумдопомогу. Треба роздати - ніхто не прийшов. Два автобуси є з "бабушками дєжурними". Вони вийшли, отримали, розказали, "как харашо в расєє" і нормально зняли, і показують на своє телебачення. В Мелітополі, зокрема, таке було", - розповів Старух.

Нагадаємо, 8 березня російські окупанти захопили радіостанцію "Азовська хвиля" у Бердянську. Місцева влада попередила про можливе розповсюдження ворогом інформації пропагандистського та антиукраїнського характеру.

Керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що російські журналісти намагалися отримати коментарі від персоналу ЗАЕС.