Окупанти захопили радіостанцію "Азовська хвиля" у Бердянську

Бердянську радіостанцію “Азовська хвиля” захопили російські військові.

Про це заявили в оперативному штабі Бердянського виконкому, повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

"Попереджаємо всіх містян, що можливе розповсюдження окупантами інформації пропагандистського та антиукраїнського характеру. Знайте, це – дезінформація та маніпуляції", – звернувся до мешканців Бердянська виконуючий обов’язки міського голови Олександр Свідло.

Напередодні ввечері стало відомо, що окупанти знову захопили телевежу та вежі радіозв'язку у Мелітополі на Запоріжжі. У місті блокують мобільний зв'язок та інтернет.