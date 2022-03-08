Путін має розпочати діалог замість того, щоб жити в інформаційній бульбашці, - Зеленський

Зеленський зазначив, що Україна не хоче бути країною, яка "просить щось навколішки".

Президент України Володимир Зеленський знову закликав президента Росії Володимира Путіна до діалогу, він не згоден капітулювати.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу ABC News.

На запитання, чи готова Україна піти на вимоги Росії для завершення війни, – змінити Конституцію і відмовитися від вступу до НАТО; визнати Крим російським;, а так звані "ЛНР"/"ДНР" незалежними, – Зеленський сказав, що не піде на капітуляцію.

"Насамперед я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції. Бо це не про мене, це про людей, які обрали мене. Щодо НАТО, я охолов до цього питання після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове прийняти Україну. Альянс боїться суперечливих речей та конфронтації з РФ", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що Україна не хоче бути країною, яка "просить щось навколішки, і ми не збираємося бути такою країною, я не хочу бути таким президентом".

"Що має бути зроблено – Путін має почати говорити, розпочати діалог, замість того, щоб жити в інформаційній бульбашці. Я гадаю, це те, де він перебуває – і він не знає реальну ситуацію", - додав президент.

Також Зеленський у цьому інтерв'ю попередив країни Заходу: якщо не припинити війну зараз, то вона торкнеться решти світу, адже Росія не зупиниться на Україні.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Володимиром Путіним.

7 березня Зеленський звернувся до українців на 12-й день російського вторгнення. Він наголосив, що знаходиться в Києві.