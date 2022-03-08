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Путін має розпочати діалог замість того, щоб жити в інформаційній бульбашці, - Зеленський

Зеленський зазначив, що Україна не хоче бути країною, яка "просить щось навколішки".

Путін має розпочати діалог замість того, щоб жити в інформаційній бульбашці, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський знову закликав президента Росії Володимира Путіна до діалогу, він не згоден капітулювати.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу ABC News.

На запитання, чи готова Україна піти на вимоги Росії для завершення війни, – змінити Конституцію і відмовитися від вступу до НАТО; визнати Крим російським;, а так звані "ЛНР"/"ДНР" незалежними, – Зеленський сказав, що не піде на капітуляцію. 

"Насамперед я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції. Бо це не про мене, це про людей, які обрали мене. Щодо НАТО, я охолов до цього питання після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове прийняти Україну. Альянс боїться суперечливих речей та конфронтації з РФ", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що Україна не хоче бути країною, яка "просить щось навколішки, і ми не збираємося бути такою країною, я не хочу бути таким президентом".

"Що має бути зроблено – Путін має почати говорити, розпочати діалог, замість того, щоб жити в інформаційній бульбашці. Я гадаю, це те, де він перебуває – і він не знає реальну ситуацію", - додав президент.

Також Зеленський у цьому інтерв'ю попередив країни Заходу: якщо не припинити війну зараз, то вона торкнеться решти світу, адже Росія не зупиниться на Україні.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Володимиром Путіним.

7 березня Зеленський звернувся до українців на 12-й день російського вторгнення. Він наголосив, що знаходиться в Києві. 

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