У Києві ніч на 8 березня минула спокійно, - КМДА

Транспорт працює з 8:00 до 19:00 у скороченому складі.

У Києві ніч минула спокійно: працюють уся міська інфраструктура та медична галузь.

Про це заявили 8 березня в ранковому зведенні КМДА, яке оприлюднено у Telegram.

"У посиленому режимі працюють лікарні – вони забезпечені усім, щоб надавати допомогу мешканцям та пораненим. Працівники комунального сектору підтримують роботу тепломереж, водовідведення тощо. У місті є електрика, працює зв’язок", - йдеться в повідомленні.

Транспорт працює з 8:00 до 19:00 у скороченому складі лише на окремих маршрутах – і наземний транспорт, і метрополітен. Багато людей, які працюють у транспортній галузі, задіяні в обороні столиці.

Як уточнили у КМДА, у Києві продовжує працювати Гуманітарний штаб. Зараз для його роботи необхідні логістичні партнери та водії зі своїм транспортом вантажопідйомністю від 1 тонни. Місто закликає усіх, хто має таку можливість, відгукнутися.

Нагадаємо, що 8 березня Генштаб повідомив, що сили оборони Києва продовжують захищати столицю по зовнішньому рубежу оборони та на додатково визначених напрямках.

За даними ДСНС, окупанти створили гуманітарну катастрофу в Бучанському районі Київщини. 8 березня російська армія знову обстріляла Бучу, що біля Києва. Місто перебуває в "облоговому становищі".