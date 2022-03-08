Сьогодні триває евакуація населення з міста Ірпінь на Київщині. Про це йдеться на сторінці ДСНС у соцмережі Facebook.
Людей виводять пішим ходом через с. Романівку в м. Київ.
Станом на 09:30 силами ДСНС, Національної поліції, Збройних сил України, органів влади та волонтерів евакуйовано понад 150 осіб.
Евакуація продовжується.
“Бабусь привозили на дитячих візочках, на будівельних тачках, несли на руках". Волонтер Червоного Хреста про евакуацію з Ірпеня
Нагадаємо, російські війська цілеспрямовано обстріляли з мінометів 122 калібру міст в Ірпені, через який мирні люди намагаються евакуюватися з міста.