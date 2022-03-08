Сьогодні триває евакуація населення з міста Ірпінь на Київщині. Про це йдеться на сторінці ДСНС у соцмережі Facebook.

Людей виводять пішим ходом через с. Романівку в м. Київ.

Станом на 09:30 силами ДСНС, Національної поліції, Збройних сил України, органів влади та волонтерів евакуйовано понад 150 осіб.

Евакуація продовжується.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, російські війська цілеспрямовано обстріляли з мінометів 122 калібру міст в Ірпені, через який мирні люди намагаються евакуюватися з міста.