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В Ірпені триває евакуація, з міста вивели понад 150 осіб

Людей евакуюють пішим ходом.

Сьогодні триває евакуація населення з міста Ірпінь на Київщині. Про це йдеться на сторінці ДСНС у соцмережі Facebook.

Людей виводять пішим ходом через с. Романівку в м. Київ.

Станом на 09:30 силами ДСНС, Національної поліції, Збройних сил України, органів влади та волонтерів евакуйовано понад 150 осіб.

Евакуація продовжується.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, російські війська цілеспрямовано обстріляли з мінометів 122 калібру міст в Ірпені, через який мирні люди намагаються евакуюватися з міста.

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