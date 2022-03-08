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Від ворожих обстрілів найбільше постраждала цивільна інфраструктура Харкова та Миколаєва

Також великих руйнувань зазнали Бучанський район Київщини та Коростенський Житомирщини. 

Від ворожих обстрілів найбільше постраждала цивільна інфраструктура Харкова та Миколаєва
Наслідки обстрілів російськими військами Харкова
Фото: ДСНС

Наймасштабніших наслідків ведення бойових дій зазнали обʼєкти цивільної інфраструктури в Харкові, Миколаєві, Бучанському районі Київської області і Коростенському Житомирської.

За минулу добу підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій здійснила 474 виїзди, з них 242 – для ліквідації наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та обʼєктів цивільної інфраструктури. Врятовано 39 людей, йдеться у ранковому зведенні ДСНС.

Піротехніки за 7 березня знешкодили 51 вибуховий пристрій. 

"Всього з початку війни підрозділами ДСНС здійснено близько 7,5 тис. виїздів, у тому числі близько 2730 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, врятовано 382 особи. Піротехніками ДСНС здійснено 721 залучення, знешкоджено 1 454 ВНП", – зазначили рятувальники.

Ситуація в областях за минулу добу така:

На Київщині вчора здійснювалась евакуація населення з міста Ірпінь. Силами ДСНС, Національної поліції, Збройних сил України, органів влади та волонтерів евакуйовано близько 2 тис. осіб, серед яких є мешканці м. Буча. ДСНС надає медичну та психологічну допомогу, забезпечує евакуйованих водою і іжею. Медичний автомобіль ДСНС доставляє людей від зруйнованого мосту у с. Романівка до місць посадки в автобуси. Автобуси рятувальників задіяні для доставки людей до залізничного вокзалу. Крім того, встановлено два намети ДСНС для надання необхідної допомоги та відпочинку. 

7 березня у м. Макарів внаслідок авіаудару сталося потрапляння снаряду на територію ДП "Макарівський хлібозавод" (не експлуатується). Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 5 осіб та виявлено тіла 13 загиблих осіб. За попередньою інформацією, всього перебувало на території заводу близько 30 осіб.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

У Миколаївській області внаслідок ракетного обстрілу зруйновано триповерхову будівлю казарми 79 ОДШБ та виникли загорання на території ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» та 5 житлових будинків у мікрорайоні Кульбакіне в Миколаєві. Протягом доби підрозділами ДСНС в ході проведення пошуково-рятувальних робіт з-під завалів врятовали 5 осіб та вилучили тіла 4.

Фото: ДСНС

На Житомирщині внаслідок авіаудару 7 березня по території нафтобази:

  1. у м. Житомир ТОВ «WOG-Ритейл» сталося загорання двох резервуарів ємністю по 1 тис. м3. Підрозділами ДСНС пожежу локалізовано. В ході гасіння 3 співробітника ДСНС отримали опіки обличчя та верхніх кінцівок. До гасіння залучено 42 особи та 10 од. техніки ДСНС. 
  2. У смт Черняхів ПП «Нафтотермінал Черняхівська нафтобаза» сталося загорання двох резервуари ємністю по 2 тис. м3. Всього на території нафтобази перебуває 17 резервуарів. Підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 32 особи та 8 од. техніки ДСНС. 

У Харківській області підрозділи ДСНС ліквідували пожежі в будівлі Військової служби правопорядку ЗСУ, трьох багатоквартирних житлових будинках, Харківського національного університету будівництва та архітектури. Загоряння виникли внаслідок авіаудару по м. Харків. Підрозділами ДСНС врятовано 9 осіб, евакуйовано близько 160 осіб.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

На Чернігівщині загасили пожежі в школі, одній багатоповерхівці та семи приватних будинках. Загоряння в Чернігві виникли внаслідок авіаударів. Від обстрілу загинули троє, постраждали двоє. 

У Вінницькій області лікувідували пожежу на площі 1000 кв. Метрів, що виникла на складі з паливно-мастильними матеріалами на території військової частини у с. Гавришівка. Загоряння виникло внаслідок ракетного удару. Загинули девʼять людей, частково зруйновано будівлю штабу. В ході аварійно-рятувальних робіт з під завалів врятовано 6 осіб. Від ДСНС залучено 143 особи та 25 од. техніки.

На Київщині рятувальники влаштувлаи два проміжних пункти евакуації для надання допомоги евакуйованому населенню з м. Ірпінь.

У Сумській області внаслідок авіаційного удару по місту загинуло 9 осіб (з них 2 дитини), травмовано 8 осіб (з них 1 дитина), врятовано 1 особу та зруйновано 7 приватних житлових будинків. Від ДСНС залучалося 32 особи та 6 од. техніки.

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