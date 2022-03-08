Наймасштабніших наслідків ведення бойових дій зазнали обʼєкти цивільної інфраструктури в Харкові, Миколаєві, Бучанському районі Київської області і Коростенському Житомирської.

За минулу добу підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій здійснила 474 виїзди, з них 242 – для ліквідації наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та обʼєктів цивільної інфраструктури. Врятовано 39 людей, йдеться у ранковому зведенні ДСНС.

Піротехніки за 7 березня знешкодили 51 вибуховий пристрій.

"Всього з початку війни підрозділами ДСНС здійснено близько 7,5 тис. виїздів, у тому числі близько 2730 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, врятовано 382 особи. Піротехніками ДСНС здійснено 721 залучення, знешкоджено 1 454 ВНП", – зазначили рятувальники.

Ситуація в областях за минулу добу така:

На Київщині вчора здійснювалась евакуація населення з міста Ірпінь. Силами ДСНС, Національної поліції, Збройних сил України, органів влади та волонтерів евакуйовано близько 2 тис. осіб, серед яких є мешканці м. Буча. ДСНС надає медичну та психологічну допомогу, забезпечує евакуйованих водою і іжею. Медичний автомобіль ДСНС доставляє людей від зруйнованого мосту у с. Романівка до місць посадки в автобуси. Автобуси рятувальників задіяні для доставки людей до залізничного вокзалу. Крім того, встановлено два намети ДСНС для надання необхідної допомоги та відпочинку.

7 березня у м. Макарів внаслідок авіаудару сталося потрапляння снаряду на територію ДП "Макарівський хлібозавод" (не експлуатується). Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 5 осіб та виявлено тіла 13 загиблих осіб. За попередньою інформацією, всього перебувало на території заводу близько 30 осіб.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

У Миколаївській області внаслідок ракетного обстрілу зруйновано триповерхову будівлю казарми 79 ОДШБ та виникли загорання на території ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» та 5 житлових будинків у мікрорайоні Кульбакіне в Миколаєві. Протягом доби підрозділами ДСНС в ході проведення пошуково-рятувальних робіт з-під завалів врятовали 5 осіб та вилучили тіла 4.

Фото: ДСНС

На Житомирщині внаслідок авіаудару 7 березня по території нафтобази:

у м. Житомир ТОВ «WOG-Ритейл» сталося загорання двох резервуарів ємністю по 1 тис. м3. Підрозділами ДСНС пожежу локалізовано. В ході гасіння 3 співробітника ДСНС отримали опіки обличчя та верхніх кінцівок. До гасіння залучено 42 особи та 10 од. техніки ДСНС. У смт Черняхів ПП «Нафтотермінал Черняхівська нафтобаза» сталося загорання двох резервуари ємністю по 2 тис. м3. Всього на території нафтобази перебуває 17 резервуарів. Підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 32 особи та 8 од. техніки ДСНС.

У Харківській області підрозділи ДСНС ліквідували пожежі в будівлі Військової служби правопорядку ЗСУ, трьох багатоквартирних житлових будинках, Харківського національного університету будівництва та архітектури. Загоряння виникли внаслідок авіаудару по м. Харків. Підрозділами ДСНС врятовано 9 осіб, евакуйовано близько 160 осіб.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

На Чернігівщині загасили пожежі в школі, одній багатоповерхівці та семи приватних будинках. Загоряння в Чернігві виникли внаслідок авіаударів. Від обстрілу загинули троє, постраждали двоє.

У Вінницькій області лікувідували пожежу на площі 1000 кв. Метрів, що виникла на складі з паливно-мастильними матеріалами на території військової частини у с. Гавришівка. Загоряння виникло внаслідок ракетного удару. Загинули девʼять людей, частково зруйновано будівлю штабу. В ході аварійно-рятувальних робіт з під завалів врятовано 6 осіб. Від ДСНС залучено 143 особи та 25 од. техніки.

На Київщині рятувальники влаштувлаи два проміжних пункти евакуації для надання допомоги евакуйованому населенню з м. Ірпінь.

У Сумській області внаслідок авіаційного удару по місту загинуло 9 осіб (з них 2 дитини), травмовано 8 осіб (з них 1 дитина), врятовано 1 особу та зруйновано 7 приватних житлових будинків. Від ДСНС залучалося 32 особи та 6 од. техніки.