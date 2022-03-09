Митрополит Епіфаній: Росія відверто знущається з механізмів ООН та ОБСЄ

Усе, про що ми читали і чули від свідків подій Другої світової війни, в Європі відбувається знову.

Митрополит Епіфаній закликав міжнародну спільноту діяти та зупинити знищення українських міст і сіл та їхніх мешканців.

Відповідне звернення розміщено на сайті Православної церкви України.

"Я від сотень тисяч мешканців Маріуполя, Харкова, Чернігова, Гостомеля, Ірпеня, Бучі та інших, кого зараз продовжують вбивати російські війська, підношу свій голос і закликаю держави та міжнародні інституції: дійте! Дійте так, щоб Росія негайно зупинила варварське знищення українських міст і сіл та їхніх мешканців", - зазначає митрополит.

Публікуємо текст звернення:

Дорогі брати і сестри!

Моє звернення сьогодні присвячене кровоточивій, болючій, страшній рані на тілі нашого народу – мирним мешканцям, які зараз тяжко страждають від російської агресії.

Харків, Чернігів, Ірпінь, Буча, Гостомель, численні міста і села в Київській, Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях, на Херсонщині, Житомирщині, Миколаївщині та в інших регіонах України щоденно піддаються варварським атакам російських військ. Для цього використовуються ракетні та бомбові удари з повітря, обстріли звичайною та реактивною артилерією.

Ворог цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру, знищує житлові будинки, вбиває та залякує мирне населення. Попри заяви й домовленості лише сьогодні вперше частково вдалося встановити так звані «зелені коридори» в окремих місцях для вивозу біженців та завезення продуктів, ліків, води.

Особливо жахливою є ситуація у Маріуполі, блокованому російськими військами.

Я розумію, що немає практичного сенсу звертатися до російських окупантів, тому лише хочу попередити їх, що за пролиту кров, за страждання і сльози, за зруйновані життя кожен з них особисто дасть відповідь перед Богом і отримає обіцяне Господом немилосердне покарання у геєні вогненній за свою злочинну немилосердність.

Я звертаюся до міжнародного співтовариства: український народ хоче зрозуміти, для чого існує система міжнародного права, для чого існують ООН, ОБСЄ, для чого щороку 8 травня повторюються слова «Ніколи знову»? Адже сьогодні норми права розтоптані, Росія відверто знущається з механізмів ООН та ОБСЄ, а все, про що ми читали і чули від свідків подій Другої світової війни, в Європі відбувається знову.

Тому я від сотень тисяч мешканців Маріуполя, Харкова, Чернігова, Гостомеля, Ірпеня, Бучі та інших, кого зараз продовжують вбивати російські війська, підношу свій голос і закликаю держави та міжнародні інституції: дійте! Дійте так, щоб Росія негайно зупинила варварське знищення українських міст і сіл та їхніх мешканців.

З болем у серці я підношу молитви за жертв російського державного тероризму, прошу у Господа, Його Пречистої Матері і всіх святих для них допомоги, захисту, оборони. Я молюся за спокій душ невинно загиблих. До цієї молитви закликаю і всіх людей доброї волі.

Нехай Всевишній, як Праведний Суддя, зглянеться на страждання народу українського і винесе суд Свій над немилосердними вбивцями! Нехай гнів Божий і відплата невідворотна, обіцяна для душогубців, впаде на них!

Бажаю українським воїнам, Президенту і всій державі, нашому народу з допомогою Господа досягти перемоги над агресором та справедливого миру.

Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!