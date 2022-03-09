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У Сумах під час авіаудару Росії загинули 16-річний чемпіон України із самбо і вся його родина

Разом із хлопцем загинули його тато, мати, бабуся та два молодші брати.

У Сумах під час авіаудару Росії загинули 16-річний чемпіон України із самбо і вся його родина
Артем Прийменко
Фото: Евгений Леоненко / Facebook

У Сумах під час авіаудару Росії загинув неодноразовий чемпіон України з боротьби самбо Артем Прийменко.

Про це повідомив тренер Євген Леоненко.

Він розповів, що разом з Артемом загинули його тато, мати, бабуся та два молодші брати.

"Сьогодні вночі під час авіаударів російськими військами по житлових районах мирного населення м. Суми по вулиці Роменській загинув Прийменко Артем, 2006 р.н., неодноразовий чемпіон України з боротьби самбо... Наш вихованець... Наш спортсмен... Разом з ним загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати Єгор і Кирило... Велике горе для родини самбістів, родичів і для нас усіх", - написав Леоненко.

Нагадаємо, 7 березня після 23:00 російські літаки бомбили житлові квартали в Сумах та Охтирці, а також знищили будинки в селі Битиця.

"Просто майже в центрі міста Суми, на вулиці Роменській, було бомбовим ударом знищено кілька будинків. Повністю стерто з лиця землі. Це приватні будинки. Є загиблі. На жаль, є загиблі діти. І лік загиблих іде вже більше ніж на 10 осіб", – розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

На ранок 8 березня стало відомо, що внаслідок авіабомбардування в Сумах загинула 21 людина, серед них дві дитини.

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