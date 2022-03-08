Вони були 2021 року народження.

Після авіанальоту на місто Малин на Житомирщині загинули дві дитини. Про це повідомляють у ДСНС.

Крім того, під завалами рятувальники виявили тіла трьох дорослих осіб.

"Дві дитини 2021 року народження та троє дорослих загинули внаслідок авіаційного удару по місту Малин (Житомирська область)", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Як повідомляють у відомстві, внаслідок авіаудару окупантів у Малині було зруйновано сім приватних одноповерхових житлових будинків.

Нагадаємо, що 7 березня у Житомирській області з вечора під обстріл потрапила північна частина. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура в містах Овруч, Малин, Коростень, с. В'язівка Коростенського району. Авіаударів завдавали по приватних будинках, будівлі Центру зайнятості, одна із ракет розірвалась поряд зі школою.