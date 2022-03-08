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Starbucks і Coca-Cola засуджують війну проти України і зупиняють діяльність у Росії

"Ми засуджуємо жахливі напади Росії на Україну та співчуваємо всім постраждалим".

Starbucks і Coca-Cola засуджують війну проти України і зупиняють діяльність у Росії

Відома мережа кав'ярень Starbucks зупиняє діяльність у Росії через її військову агресію проти України.

Про це повідомив головний виконавчий директор Starbucks Кевін Джонсон у листі до партнерів, текст якого розміщено на офіційному сайті Starbucks.

"Ми засуджуємо жахливі напади Росії на Україну та співчуваємо всім постраждалим. Ми продовжуємо спостерігати за розвитком трагічних подій, і сьогодні ми вирішили зупинити всю діяльність у Росії, включно з відвантаженням усієї продукції Starbucks", - наголосив він.

Створена в 1971 році компанія Starbucks Coffee Company є провідним обсмажувачем і роздрібним продавцем кави, мережа налічує понад 34 тис. магазинів. У Росії Starbucks присутня з 2007 року, на кінець 2021 року в країні працювало понад 100 кав'ярень.

Компанія Coca-Cola також оголосила, що все ж зупиняє діяльність у Росії у відповідь на її напад на Україну. Про це повідомляє CNBC із посиланням на заяву представників компанії.

"Наші серця з людьми, які зазнають несвідомих наслідків цих трагічних подій в Україні. Ми продовжуватимемо відстежувати та оцінювати ситуацію залежно від розвитку обставин", - заявили в компанії.

Раніше сьогодні також McDonald's оголосив, що "тимчасово закриє" свої російські ресторани.

Про те, як світ відрізає Росію від глобальної економіки, можна прочитати тут.

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