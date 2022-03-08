​​Рада церков закликала закрити небо над Україною та надати ЗСУ сучасну техніку ППО

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликає НАТО, ООН, Європейський Союз, ОБСЄ та Раду Європи запровадити над Україною безпольотну зону та надати Збройним силам України сучасну техніку протиповітряної оборони.

Про це йдеться в заяві Ради церков з приводу обстрілів цивільних об’єктів в Україні російськими загарбниками.

Текст документа оприлюднено сьогодні, 8 березня, на сайті ВРЦіРО.

Повний текст заяви:

"Від початку повномасштабного військового вторгнення Росії на суверенну територію України, ми на власні очі спостерігаємо, як російські загарбники вдаються до найбільш цинічних і заборонених міжнародним гуманітарним правом способів ведення війни. Фактично Росія веде війну проти мирного населення України, адже цілеспрямовано обстрілює балістичними ракетами, в тому числі з території Білорусі, та авіацією житлові квартали, школи, дитячі садки, пологові будинки, лікарні та об’єкти критичної інфраструктури, необхідні для забезпечення життя мирного населення, використовуючи при цьому й заборонені касетні та вакуумні боєприпаси.

Кричущими прикладами невиправданої жорстокості та нестриманої агресії російських загарбників є факти обстрілу гуманітарних коридорів, евакуаційних автобусів і навіть автомобілів швидкої допомоги. Зневажливе ставлення керівництва Росії до людського життя, що ми бачимо відносно російських солдатів, кинутих у гирло загарбницької війни, тепер проявляється щодо мирного населення України, яке змушене рятуватися від російських ракет і окупантів, мігруючи в більш безпечні регіони нашої країни та до сусідніх держав Європейського Союзу.

Більш того, військовий напад Росії на Україну супроводжується не лише обстрілами і бомбуваннями об’єктів мирної інфраструктури та житлових будинків, а також і храмів. Як приклад, у селі В’язівка Житомирської області російські загарбники знищили церкву Різдва Пресвятої Богородиці, що побудована в 1862 році. Внаслідок обстрілів Росією центру Харкова 2 березня був пошкоджений Свято-Успенський собор Української Православної Церкви. 7 березня від російських снарядів постраждав молитовний будинок євангельської церкви «Нове життя» в місті Ізюм Харківської області – будівля церкви була повністю зруйнована. Після обстрілів загорівся православний храм у селі Заворичі Броварського району Київської області.

З різних фронтів російського вторгнення надходять повідомлення про обстріли храмів, навіть тих, де знайшли прихисток біженці. Під загрозою від атаки опинилася навіть найбільша духовна святиня – собор Софії Київської.

Зважаючи на це, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій знов закликає НАТО як безпекового партнера України, ООН, Європейський Союз, ОБСЄ та Раду Європи вжити невідкладних заходів для запровадження над Україною безпольотної зони та надання Збройним Силам України сучасної техніки протиповітряної оборони, включаючи літаки-винищувачі, з метою захисту найбільшої нашої цінності – людських життів – та об’єктів цивільної інфраструктури від варварських обстрілів та бомбувань російськими загарбниками".

Нагадаємо, Україна просить своїх партнерів закрити наше небо від російських ракет та авіації з першого дня повномасштабної війни. Закриття неба означає, що небо патрулює військова авіація, повітряний простір охороняють системи ППО. Коли небо закрите, то всі військові літаки, які залітають у закриту зону, збивають.