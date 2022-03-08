​Будемо використовувати всі можливі методи, щоб вторгнення Путіна провалилося, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії відреагував на звернення Зеленського до жителів і влади ВБ.

Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що його держава буде використовувати всі можливі методи, щоб зупинити російську агресію проти України.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Ще ніколи за багатовікову історію парламенту Палата громад не слухала такого звернення президента Зеленського, як сьогодні", - написав Джонсон.

Він додав, що Великобританія буде "використовувати всі можливі методи, скільки буде потрібно, щоб вторгнення Путіна провалилося і Україна знову стала вільною".

Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, президент Володимир Зеленський виступив перед британським парламентом, урядовцями і премʼєр-міністром Борисом Джонсоном. Гарант розповів про наслідки вторгнення російських окупантів і вкотре закликав закрити українське небо від РФ.