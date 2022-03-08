Вдячний президенту Світового банку за вагому підтримку України, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Світового банку Девіду Мелпасу за підтримку України та виділення додаткової допомоги.

“Вдячний президенту Світового банку Девіду Мелпасу за вагому підтримку України в боротьбі проти російської агресії”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Рада виконавчих директорів Світового банку в ніч на 8 березня затвердила безкоштовний пакет додаткової бюджетної підтримки "Фінансування на відновлення в умовах складної економічної ситуації в Україні (FREE Ukraine)" на 489 млн доларів США.

З урахуванням іншої допомоги її загальна сума перевищить 700 млн доларів, повідомляють на сайті банку.