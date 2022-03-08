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Вдячний президенту Світового банку за вагому підтримку України, – Зеленський

Президент України подякував Девіду Мелпасу.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Світового банку Девіду Мелпасу за підтримку України та виділення додаткової допомоги.

“Вдячний президенту Світового банку Девіду Мелпасу за вагому підтримку України в боротьбі проти російської агресії”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Рада виконавчих директорів Світового банку в ніч на 8 березня затвердила безкоштовний пакет додаткової бюджетної підтримки "Фінансування на відновлення в умовах складної економічної ситуації в Україні (FREE Ukraine)" на 489 млн доларів США. 

З урахуванням іншої допомоги її загальна сума перевищить 700 млн доларів, повідомляють на сайті банку.

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